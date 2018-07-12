İpekyolu Belediyesinden muhtarlara eğitim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği ile İpekyolu Belediyesi işbirliği ile yapılan eğitim seminerine muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Emin Bardakçı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesel Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mustafa Necati Yıldız tarafından verilen eğitimde; ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yerel Yönetimlerin Genel Değerlendirilmesi, Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinin Mahallelere Yönelik Görev ve Sorumlulukları, Muhtarlık Mevzuatı, Muhtar Bilgi Sistemi, Resmi Yazışma Kuralları ve Kamu Kurum Kuruluşları’ ile ilgili konular yer aldı.

Eğitime katılan muhtarlar, seminerden duydukları memnuniyeti belirterek, benzeri organizasyonların devam ettirilmesi konusunda görüş birliğine vardılar.