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12 Temmuz 2018 11:19

İpekyolu Belediyesinden muhtarlara eğitim

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki muhtarlara ‘Muhtar Bilgi Sistemi ve İlgili Mevzuat’ hakkında eğitim verildi.

İpekyolu Belediyesinden muhtarlara eğitim

12 Temmuz 2018 11:19


Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği ile İpekyolu Belediyesi işbirliği ile yapılan eğitim seminerine muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Emin Bardakçı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesel Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mustafa Necati Yıldız tarafından verilen eğitimde; ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yerel Yönetimlerin Genel Değerlendirilmesi, Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinin Mahallelere Yönelik Görev ve Sorumlulukları, Muhtarlık Mevzuatı, Muhtar Bilgi Sistemi, Resmi Yazışma Kuralları ve Kamu Kurum Kuruluşları’ ile ilgili konular yer aldı.


Eğitime katılan muhtarlar, seminerden duydukları memnuniyeti belirterek, benzeri organizasyonların devam ettirilmesi konusunda görüş birliğine vardılar.




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