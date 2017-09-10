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10 Eylül 2017 11:08

İpekyolu Belediyesinden okul temizliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, yaklaşan 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki temizlik çalışmalarına hız verdi.

İpekyolu Belediyesinden okul temizliği

10 Eylül 2017 11:08


Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm anaokulları ve anasınıflarını yıkayarak dezenfekte etti. Bunun yanı sıra, ilçe sınırları içindeki tüm okulların bahçelerini yıkayarak, dersliklerin tamamını sağlığa zararı olmayan kalıcı dezenfektanlarla ilaçlayan belediye ekipleri, ileri teknoloji içeren ULV cihazlarla yapılan bu ilaçlamalarla eğitim yuvalarında uzun süreli dezenfeksiyon sağlıyor.


İpekyolu Belediyesi yetkilileri, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim almasını hedefleyen çalışmalarının okulların açılışına kadar bitirileceğini söylediler.




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