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17 Eylül 2017 10:16

İpekyolu Belediyesi’nden okul temizliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullar temizlenerek eğitime hazır hale getirildi.

İpekyolu Belediyesi’nden okul temizliği

17 Eylül 2017 10:16


İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı şartlarda başlangıç yapabilmesi için çalışmalarını tamamladı. İlçedeki tüm ana okullar ve ana sınıfları kapsamlı bir şekilde temizleyen ekipler tarafından halıları yıkandı ve dezenfekte edildi. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan 35 okula temizlik malzemeleri dağıttıklarını belirten belediye yetkilileri, “Okullarda iç mekan, konferans salonu, spor salonu gibi yerlerin temizliği yapılarak, tüm okullar ULV cihazları ile sağlığa zararı olmayan ilaçlarla uzun süreli dezenfekte edilip, bahçe ve çevresi de yıkandı. Belediyemiz, bundan sonra da çocuklarımızın eğitim-öğretim yılını temiz ve sağlıklı şartlarda sürdürebilmesi için tüm imkanlarını seferber edecektir” dediler.




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