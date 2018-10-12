İpekyolu Belediyesinden park açılışı

Van'ın İpekyolu Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Buzhane Mahallesi'nde yapılan ‘Dostluk Parkı' hizmete açıldı.

Parkın açılışında bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ekim ayının açılışların ayı olacağını ifade ederek, geçen hafta ise butik sokak çalışmaları kapsamında ‘Çocuk Oyun Sokağı'nı açarak Van'a bir ilki kazandırdıklarını kaydetti. Öztürk, “Bugünde Buzhane Mahallesi'nde ihtiyaç olan bir parkımızın açılışını yapacağız. Geçen sene buraya geldiğinizde parkın yerinde toprak alan, hafriyatların bırakıldığı bir yer, yollarda çamur görecektiniz. Belediyecilik anlamında hiçbir şey görmeyecektiniz, ama Rabbime şükürler olsun ki çok kısa bir zamanda burayı imar ettik, ihya ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile burada hem çocuklarımızın hem gençlerimizin hem de ailelerin kullanabileceği güzel bir park yaptık” ifadelerini kullandı.

"Bize ‘sadece yollarda kasis yapın' diye talep geliyor"

2 yıldan beri hiçbir mahalle ayrımı gözetmeksizin 50 mahallenin tümünde belediye çalışmalarını başlattıklarını vurgulayan Öztürk, “Buralarda ne asfalt ne de kaldırım vardı. Yine Yalı Mahallesi'nde, Kale civarında insanlar 30-40 yıldan beri çamurun içinde yaşamaya çalışıyorlardı. Yeni yollar yapmakla yetinmedik. Hem asfalt hem de kaldırım yaptık. Yaklaşık 2 kilometre duble yol yaptık ve bu geniş yollarda araçlar artık adeta yarış yapıyor. Bu noktada oluşturduğumuz İpek Masadan bize en fazla kasis yapılması yönünde talep geliyor. Yine Edremit Sokağı'nda 2 kilometrelik yolu hem genişlettik hem de sağlı sollu kaldırım yaptık. Çünkü orada okullarımız var. Böylece öğrenciler yolun ortasından değil kaldırımdan geçsin anlayışını getirdik” diye konuştu.

"Belediye bütçesinin yüzde 50'sini yatırıma harcayan bir belediye var"

2017 yılında 180 kilometrelik yolu asfalt ile buluşturduklarının altını çizen Öztürk, şöyle konuştu:

“180 kilometre sıcak asfalt, bir ilçe belediyesi için ciddi bir rakam demek. Bunun 25 milyonluk rakamdan daha fazla bir maddi karşılığı var. İpekyolu Belediyesinin geçen seneki bütçesi 100 milyondu. Bunun 25 milyon TL'sini asfalta, 10 milyon TL'sini kilit taşına, 10 milyon TL'si parklar, üst yapı yatırımları ve diğer projelere verdik. Yani belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 50'sini yatırıma harcayan bir belediye var. Bu çok ciddi bir oran. 2018 yılında da 100 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturduk. Şu anda asfaltlanacak yer arıyoruz. Hatta bir ay önce sosyal medyada asfalt talebi olan yazsın diye çağrıda bulundum. Sadece 4-5 tane talep geldi.”

İpekyolu Belediyesinin sorumluluk alanında binden fazla sokağın olduğunu dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, “Çok geniş bir alanımız var. Çok şükür bunların hepsi 2 yılda yapıldı. 600 bin metrekare kilit taşı döşendi. İpekyolu Belediyesini ayrıcalıklı kılan şu, biz 50 mahallemizin hiçbirini birbirinden ayırmadık ve İpekyolu Belediyesinin hizmetlerini götürdük. Yol, asfalt, kilit taşı, park olarak götürdük. Köylerden çöp almayan bir belediyeden bugün köylerde gübre temizleyen, aldığı gübreyi meralarda verimlilik artsın diye dağıtan bir belediyeye geldik. Bunları hep beraber başardık. Sizlerin bizim yanımızda olmanız, bize dostluk etmeniz, bize destek olmanız her şeyden daha önemli. Ben bu anlamda parkın yapımında bizlere destek sunan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Buradaki amaç doğudan batıya, batıdan doğuya bir kardeşlik köprüsünün kurulmasıydı. Bu köprü, bu parkta kuruldu ve bu parkta yaşayacak. Ben bu parkın ilimize, ilçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisinin yapıldığı program, parkın gezilmesi ve ikramlarla sona erdi.