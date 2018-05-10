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10 Mayıs 2018 14:47

İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi sıkı denetim

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerini sıklaştırdı.

İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi sıkı denetim

10 Mayıs 2018 14:47


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik gıda güvenliği ve vücut hijyeni kurallarına yönelik denetimler yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Ruhsatlandırma yönünden iş yerleri değerlendirilerek, yapılan denetim sonucunda kriterlere uymayan gıda işletmelerine uyarı ve para cezası verilerek eksikliklerin giderilmesi konusunda süre tanındı. Verilen süre sonunda eksikliklerini gidermeyen gıda işletmelerine daha ağır cezai işlem uygulanacağı konusunda da bilgilendirme yapıldı.


Belediyemizin insan sağlığı ve gıda hijyenine yönelik denetim ve uyarıları aralıksız sürecektir” denildi.




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