İpekyolu Belediyesinden ruhsat dağıtımı

Söz konusu uygulama kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatları yeni formuyla ve çerçevelenmiş olarak iş yeri sahiplerine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından teslim edildi. Ruhsatların teslim töreninde bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “İl ve ilçemiz ekonomisinin can damarı sayılabilecek esnaflarımıza belediye olarak her türlü desteği sağlamakta kararlıyız” dedi.

İş yerlerinin ruhsatlandırılması kapsamında pek çok yeniliği ortaya koyan İpekyolu Belediyesi, 2017 yılında 559, 2018 yılının ilk 6 aylık sürecinde ise 288 iş yerinin ruhsatını sahipleriyle buluşturdu.

İpekyolu Belediyesinin daha önce iş yeri sahiplerine kolaylık sağlanması açısından hayata geçirdiği süresiz ruhsat uygulamasından sonra yeni formatı ve çerçeveleriyle teslim edilen ruhsatlar, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.