İpekyolu Belediyesinden ‘Saklama Paylaş' projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler için başlattığı “Saklama Paylaş” projesi kapsamında oyuncak ve kitap paylaşım kampanyası düzenledi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, proje ile ilçe genelinde merkez mahallelerde bulunan tüm resmi ve özel okullara, kamu kurum kuruluşlarına, sağlık ocakları ve muhtarlıklara 25 gün süreyle saklama paylaş kumbaraları bırakılarak, kırsal mahallelerdeki çocuklara oyuncak ve okuma kitabı ulaştırılması hedeflendiğe belirtildi. Açıklamada, “Proje ile ilgili kumbara toplama noktaları ve stantları; Beşyol Meydanı, Sanat Sokağı, Van AVM önü, YYÜ Kampüsü, tüm merkez okulları, tüm sağlık ocakları, tüm muhtarlıklara bırakıldı. Bu doğrultuda kırsal ve merkez mahalleler arasında kardeşlik köprüleri kurularak paylaşım duygusunun pekiştirilmesi, okuma oranının yükseltilerek kullanılmayan oyuncak, roman, hikaye, boyama kitabı gibi malzemelerin yeniden değerlendirilmesi planlanıyor. İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri doğrultusunda yürüttüğü ‘Saklama Paylaş' projesini 25 Ekim'e kadar sürdürecektir. Vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgilere 444 7 160 nolu telefondan da ulaşabilirler” denildi.