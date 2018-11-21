İpekyolu Belediyesinden ‘Saklama Paylaş' projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Saklama Paylaş” projesi kapsamında toplanan oyuncak ve kitaplar, kırsal mahallelerdeki öğrencilere ulaştırıldı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, proje dâhilinde merkez mahallelerde bulunan tüm resmi ve özel okullara, kamu kurum kuruluşlarına, sağlık ocakları ve muhtarlıklara 25 gün süreyle ‘saklama paylaş' kumbaraları bırakılarak, kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak ve okuma kitabı toplandığı belirtildi. Açıklamada, “Bu doğrultuda kırsal ve merkez mahalleler arasında kardeşlik köprüsü kurularak paylaşım duygusunun pekiştirilmesi, okuma oranının yükseltilerek kullanılmayan oyuncak, roman, hikâye, boyama kitabı gibi malzemelerin yeniden değerlendirilmesi hedefiyle projenin ilk aşamasında merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Çalımlı ve Yeni Çavuş İlkokullarına gidilerek toplanan oyuncak ve kitaplar teslim edildi. Kendilerine gelen malzemelerden dolayı büyük sevinç yaşayan çocuklar, projeyi hayata geçiren İpekyolu Belediyesine ve paylaşımları yapan merkez mahallelerdeki arkadaşlarına teşekkür ettiler. İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri doğrultusunda yürüttüğü ‘Saklama Paylaş' projesini tüm kırsal mahallelerimizdeki okullara dağıtım yapılana kadar sürdürecektir” denildi.