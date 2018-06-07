İpekyolu Belediyesinden ‘Sevgiyle büyütelim’ uygulaması

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, toplum hayatının en önemli evrelerinden olan doğum, düğün ve ölümde vatandaşın acı ve mutluluklarına ortak olup yalnız olmadıklarını hissettirebilmek adına başlattıkları “Hayat Boyu Yanınızdayız” projesi kapsamında taziyesi olan vatandaşa yaklaşık bir yıldan bu yana verdikleri desteğin ardından, bu kez de yeni doğan bebekler için “Sevgiyle Büyütelim” uygulamasını hayata geçirdiği belirtildi. Açıklamada, “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonunda, yeni doğan bebekleri olan ailelere desteği içeren ‘Sevgiyle Büyütelim’ uygulaması çerçevesinde, ilçemiz sınırlarında doğan bebeklerimizim ailelerine Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk’ün kişiye özel tebrik mesajı ve hediyesinin yanı sıra zıbın takımı, bebek bezi, şampuan, sabun, pudra, oyuncak, diş kaşıyıcı ve ıslak mendil gibi bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bir hediye seti takdim ediliyor. Hediye setinin diğer bir önemli parçası da, yeni doğmuş bebek ve anne sağlığına yönelik bilgiler içeren, uzmanlarca hazırlanmış broşürler. Belediyemiz, ‘Hayat Boyu Yanınızdayız’ projesinin üçüncü adımında ise; yeni evlenen çiftlerimizin destek ve mutluluklarına ortak olmak adına ‘Bir Yastıkta Bir Ömür’ uygulamasında da son hazırlıklarını yaparak en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyor. İpekyolu Belediyesi, toplum hayatında, kültürel ve sosyal faaliyetlerin en az alt ve üst yapı faaliyetleri kadar önemli olduğunun bilinciyle bundan sonraki hizmetlerini planlayacak ve hayata geçirecektir” denildi.