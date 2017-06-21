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21 Haziran 2017 10:40

İpekyolu Belediyesinden solucan gübresi kullanımı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanlarda tamamen doğa dostu olan organik solucan gübresi kullanımına geçti.

İpekyolu Belediyesinden solucan gübresi kullanımı

21 Haziran 2017 10:40


Çevreye ve doğaya karşı örnek projeleri ve uygulamaları ile tanınan İpekyolu Belediyesi, şimdi de tüm yeşil alanlarda katı ve sıvılaştırılmış organik solucan gübresi kullanımına başladı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan ön tetkiklerin ardından, kimyasal gübreye karşı tamamen organik olan solucan gübresi kullanımına başlandı. Organik çalışmaların yaygınlaşması ile beraber, yeşil alanlardaki çiçekler, ağaçlar ve çimler daha sağlıklı bir görünüme kavuşacak.


Çocukların kullanım alanlarında kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Öztürk, doğa ve insan dostu bu tür uygulamaların geliştirilerek süreceğini kaydetti.




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