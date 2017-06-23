İpekyolu Belediyesinden spor, sanat ve meslek kursları

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “Teknik ve fiziki belediyecilik hizmetleri yaşamı kolaylaştırırken, sosyal ve kültürel hizmetler ise yaşamı güzelleştirmektedir. İpekyolu Belediyesi olarak sosyal ve kültürel belediyecilikte son dönemde önemli mesafeler kat ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İpekyolu’nda insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek yatırımlarımızı hizmete koyacağız” dedi.

Açılacak sanat kurslarında resim, müzik, Türk sanat müziği, ebru sanatı, seramik, halk oyunları kursları, meslek kurslarında aşçılık, el sanatları, giyim, çocuk gelişimi, servis elemanı yetiştirme, trikotaj kursları, spor kurslarında ise yüzme, voleybol, basketbol, tekvando, tekerlekli kayak ve eskrim kursları verileceği belirtildi.

Kurslara 7-15 yaş arası çocuklar ile 18 yaş ve üstü yetişkinlerin katılabileceği, kayıt ve başvuruların ise 23 Haziran - 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Maya Kültür Merkezi, Berivan Kültür Merkezi ve İpekyolu Belediyesinde kurulacak İpek Masa’dan alınacağı ve kursların 17 Temmuz 2017’de başlayacağı bildirildi.