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İpekyolu Belediyesinden taraftara müjde

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ‘Butik Sokaklar’ projeleri kapsamında yenilediği “Taraftar Sokağı”nı yeni çehresiyle hizmete sunmak için artık gün sayıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ‘Butik Sokaklar' projeleri kapsamında yenilediği “Taraftar Sokağı”nı yeni çehresiyle hizmete sunmak için artık gün sayıyor.


Van'ın en eski ve merkezi sokaklarından biri olan Çarşı Mahallesi Bilal Sokağı “Butik Sokaklar” projesi kapsamına alan İpekyolu Belediyesi, “Taraftar Sokak” ile bir ilki gerçekleştirecek. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ekipler tarafından eski görüntüsünden arındırılan sokağın altyapı çalışmalarının düzenlenerek, zemin iyileştirmeleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ayrıca sokaktaki esnaflarımızın istek ve taleplerine yönelik yenileme çalışmaları da programa dahil edildi. Aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile daha kullanışlı ve estetik hale gelecek sokağın ekim ayının ilk yarısında hizmete sunulması hedefleniyor. İlimizin temsilcisi Van Büyükşehir Belediyesporun simgesi olan kırmızı-siyah renklerin hakim olacağı sokak, sporseverlerin beğenisine uygun bir şekilde tasarlanarak hizmete açılmış olacak. Şimdiye kadar 6 butik sokağımızın açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunan İpekyolu Belediyesi, Taraftar Sokak dışında Ercişli Emrah, Fistan, Rus Pazarı ve Oyun Sokağı projelerini de yılsonuna kadar bitirerek toplamda 11 butik sokağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacaktır” denildi.

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