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14 Haziran 2018 11:54

İpekyolu Belediyesinden tarıma destek

Van’ın İpekyolu Belediyesi, çiftçiye destek amacıyla sera dağıtımı gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesinden tarıma destek

14 Haziran 2018 11:54


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce yapılan duyurular sonrasında başvuruların değerlendirilmesi sonucu 10 çiftçiye belediye tarafından sera tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada, “204 metrekare büyüklüğündeki seralara sulama deposu, gübre tankı ve sulama sistemi hortumları belediyemiz tarafından kurularak çiftçilerimize teslim edildi. İlçemizdeki örtü altı yetiştiriciliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, seracılık faaliyetlerini teknik bilgi desteğiyle daha verimli hale getirmek hedefleniyor. İpekyolu Belediyesi; üretimi, istihdamı ve ekonomiyi destekleyecek tarımsal projelerine bundan sonra da aralıksız devam edecektir” denildi.




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