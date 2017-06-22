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22 Haziran 2017 11:44

İpekyolu Belediyesinden trafoları güzelleştiren çalışma

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan büyük elektrik trafolarına kentin tarihi ve doğal güzelliklerini işleyerek halkın büyük takdirini kazandı.

İpekyolu Belediyesinden trafoları güzelleştiren çalışma

22 Haziran 2017 11:44


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalardan dolayı olumlu dönüşler alan İpekyolu Belediyesinin, şimdi de cadde ve sokaklarda bulunan küçük metal trafolara yine kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini anlatan çizimlerle kent estetiğine renk katıldığı belirtildi. Açıklamada, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda kirli, üzerlerine yazı ve reklam afişlerinin asıldığı birer beton yığını gibi görünen büyük trafo köşkleri, ilimizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini sanatla buluşturarak aktarıldı. Van kedisi, eski Van Evleri, ters lale, Van Kalesi ve Van Gölü resimlerinin yanı sıra çeşitli manzara resimlerinin de işlendiği metal trafolar, cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluşturdu. Çalışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki diğer cadde ve sokaklarda da devam edecek” denildi.




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