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21 Kasım 2017 11:25

İpekyolu Belediyesinden üniversite adaylarına destek

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek mezun gençlere destek olmak amacıyla bir dizi kurs programını hizmete sunuyor.

İpekyolu Belediyesinden üniversite adaylarına destek

21 Kasım 2017 11:25


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, mezun gençlerin ücretsiz olarak faydalanabileceği kursların 3 ayrı merkezde düzenleneceği belirtilerek, “Ön başvuruların ve kursların yapılacağı İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Sıhke Cad. No:121 Kat:3), İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Ek Hizmet Binası (Okul Cad. No:9) ve İpekyolu Belediyesi Erçek Yaşam Merkezi (Alayı Gültan Meydanı)’dir. Aday gençlerimiz konuyla ilgili detaylı bilgilere 0 544 481 44 72 no’lu telefondan ulaşabilecekler. Kursların ön başvuruları bugün başladı ve 27 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Arzu ettikleri üniversite eğitimini alabilmeleri yolundaki kurslarımızda gençlerimize şimdiden başarılar dileriz” denildi.




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