İpekyolu Belediyesinden Van kahvaltısına yakışır sokak

İpekyolu Belediyesi, ‘Butik Sokak’ çalışmaları kapsamında Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran ve kentin önemli değerlerinden biri olan Van kahvaltısına yakışır bir sokak oluşturdu. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kahvaltıcılar Sokağını baştan sona dizayn eden İpekyolu Belediyesi, kentin görünümüne de ayrıca bir estetik kazandırdı. Kahvaltıcılar Sokağı ve Ordu Caddesi’nin açılışına katılan Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van kahvaltısının ülke sınırlarını aşan bir üne sahip olduğunu ve kentin önemli bir değeri olduğunu ifade ederek, “Dışarıdan Van’ımızı ziyaret eden gerek yerli gerekse yabancı misafirlerimizin akıllarında olan ilk şey Van kahvaltısıdır. Misafirler bu kapsamda güzel bir mekanda Van’ın gerçek kahvaltısını tatmak istiyorlar. Bu anlamda Kahvaltıcılar Sokağımız bugüne kadar önemli bir işlev gördü. Fakat zaman içerisinde yenilenmeye ihtiyaç duydu. Bu kapsamda İpekyolu Belediyemiz, buraya el atarak sokağımızı ilimize yakışır bir hale getirdi. Kahvaltıcılar Sokağının yanı sıra bugün Ordu Caddesi’nin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu caddemiz de zamanla eskimiş ve terk edilmiş görüntüsü olan bir caddeydi. Belediyemiz tarafından yapılan güzel çalışmayla Ordu Caddesi şehrimize değer katacak bir hale geldi. Büyükşehir Belediyemizin büyük ölçekte takip ettiği ve tamamlanmasını arzu ettiğimiz Kent Meydanı tamamlandığında burayla bir bütünlük arz edecek ve şehrin merkezi vatandaşımızın, dışarıdan ve içeriden gelecek olan insanların arzu ettiği bir noktaya gelecek" dedi.

Önceki dönemde kentte belediyecilik adına çalışmanın yapılmadığına dikkat çeken Zorluoğlu, “Bu şehir uzun zamandır belediye hizmetleri anlamında çok geri kalmış bir şehirdir. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim ki; bu şehir 10 yıl boyunca gerçek anlamda bir belediye hizmeti almamıştır. Biz belediyeyi devraldığımız andan itibaren, yoğun bir şekilde hasret kalınan ve beklenen belediye hizmetlerini Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, bölge ve il milletvekillerimizin destekleri ve kentteki STK ile meslek kuruluşlarıyla sağladığımız diyalog ortamı sayesinde bir bir uygulamaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, 2 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaların 10 yıllık çalışmalara bedel olduğunu vurguladı. Öztürk, “İpekyolu Belediyesi olarak alt ve üst yapı çalışmaları, park ve yeşil alan çalışmaları, engellilere yönelik çalışmalar, sosyal ve kültürel anlamdaki çalışmalarla İpekyolu ve Van’da ilkleri gerçekleştirdik. Geçen sene başlatmış olduğumuz ‘Butik Sokak’ çalışmaları kapsamında Şemsiyeli Sokak, Kuş Kafesi Sokağı ve Kültür Sokağı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Butik sokaklar ile hem vatandaşımızın hem de esnafımızın ciddi takdirini topladık. Bugün de Kahvaltıcılar Sokağımızı hizmete açıyoruz. Ardından tüm herkesin beklediği, spor ağırlıklı ‘Taraftar Sokağı, Ercişli Emrah Sokağı’ ve çocuklarımıza özgü ‘Oyun Sokağı’ çalışmalarımızı da eylül ayı sonunda tamamlayarak hizmete açacağız. İlimize ve esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kurdele kesimi ve Van kahvaltısı ikramının ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, belediye tarafından yeniden dizayn edilen ve çocukların ellerinde Türk bayrakları ile karşılandığı Ordu Caddesi’ni gezdi. Cadde hakkında bilgi alan Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Vatandaşlar ise, sokağın Van’ın önemine önem kattığını belirterek, böyle bir hizmeti Van’a kazandırdığı için İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

Açılışa Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.