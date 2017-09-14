İpekyolu Belediyesinden yaz etkinliklerine görkemli veda

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonunda, İlçe Halk Eğitim Merkezinin de katkılarıyla gerek yaş grupları, gerekse çeşitlilik olarak çok geniş bir yelpazeye hitap eden kurslara 8 ayrı merkezde bin 100 kursiyer katıldı. Yüzme, voleybol, basketbol, tekvando, fitness, masa tenisi, aşçılık, resim, müzik, trikotaj, giyim, el sanatları, kokulu taş, tiyatro, ahşap yapma, güzellik ve saç bakımı, kokulu sabun, el sanatları, çocuk gelişimi ve bilgisayar branşlarındaki kursların kapanış töreninde bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yaz kurslarını planlarken toplumun değişik kesimlerine hitap etmeyi amaçladıklarını belirterek; gerek çocuk, gerekse yetişkin kursiyerlerin, bu kurslarda edindikleri bilgi ve tecrübelerden ileride de faydalanmalarını hedeflediklerini belirtti. Öztürk, kültürel ve sosyal hizmetlerin, belediyenin alt ve üst yapı hizmetleri kadar önemli olduğunu vurgulayarak, benzeri faaliyetlerin artarak devam ettirileceği bilgisini verdi.

Kursiyerlerin müzik dinletilerinin yanı sıra trikotaj, giyim, el sanatları, çocuk gelişimi ve resim çalışmaları sergilendi. Tekvando kursiyerlerinin gösterisinden sonra Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser’in de yer aldığı basketbol maçı ise renkli anlara sahne oldu.