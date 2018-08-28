İpekyolu Belediyesinden yaz spor kursları

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, çocuklar ve gençler tarafından en çok tercih edilen basketbol, voleybol ve futbol kurslarının tüm verimliliğiyle sürdüğü, yüzme kursunun da tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun yanı sıra SODES projesi kapsamındaki kurslar da yine belediyemizin organizasyonuyla yaz aylarında devam ediyor. Yaz kursları kapsamında çocuk ve genç bireylerimiz tarafından ilgi gören basketbol, futbol, voleybol kurslarında ise toplamda bin öğrenci eğitim görmektedir. Bu çerçevede Erçek Mehmetçik İlk ve Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zaferler İlk ve Ortaokulu, Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde haftada 5 gün 8 saat basketbol kursu veriliyor. Kurslarımızın bir başka ilgi odağı da kız ve erkek öğrencilerimizin devam ettiği futbol kurslarıdır. Yoğun bir katılımla süren futbol kurslarımız, haftada 3 gün 8 saat olmak üzere Erçek Mehmetçik İlk ve Ortaokulu, Vali Ali Cevdet Bey İlköğretim Okulu ile TOBB İlköğretim Okulunda sürüyor.

Yaz kurslarının bir diğer branşı masa tenisi ise, Berivan Kültür Merkezinde 5 gün 8 saat olarak kursiyerleriyle buluşuyor. Geleceğin sultanlarını yetiştirmeye aday voleybol kurslarımızda ise; Zaferler İlk ve Ortaokulu ve Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde haftada 5 gün 8 saat olarak faaliyet veriliyor. Yaz kurslarımızın belki de en çok ilgi gören bölümü olan yüzme branşında da kapalı olimpik yüzme havuzunda profesyonel yüzme hocaları tarafından verilen kurslarda, toplamda 500 kursiyer profesyonel olarak yüzmeyi öğrenerek kurslarını tamamladı. İpekyolu Belediyemiz, vatandaşların sosyalleşmelerini, günlük hayatlarında faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip olmalarını, kültürel ve sosyal gelişimine katkı hedefiyle düzenlediği kurslar, yaz sonuna kadar aynı yoğunluk ve çeşitlilikle yeni kurslar da eklenerek devam edecektir” denildi.