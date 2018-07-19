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19 Temmuz 2018 09:31

İpekyolu Belediyesinden yeni yol açma çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 2 Nisan ile Gölbaşı caddelerini birleştirecek yeni bir yol açma çalışmasına başladı.

İpekyolu Belediyesinden yeni yol açma çalışması

19 Temmuz 2018 09:31


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kırsalda ve şehrin çeşitli bölgelerinde yapılan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının şehir merkezinde de aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerimizin yaz aylarında hızlandırdığı çalışmalar kapsamında Hafıziye Mahallesi’nde bulunan 2 Nisan ile Gölbaşı caddelerini birleştiren yeni yol açma işlemi çalışmalarına başlandı. 120 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki yeni yolun açma işlemi gerçekleştirilmiş olup, sezon sonuna kadar gerekli altyapı çalışmalarının ardından asfalt döküm işleminin yapılarak hizmete açılması planlanıyor. İpekyolu Belediyesinin çağdaş ve sosyal belediyecilik kapsamındaki hizmetlerinden olan yeni yol yapım çalışmaları, vatandaşlarımızın hayat standardına hizmet odaklı olarak aralıksız sürecektir” denildi.




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