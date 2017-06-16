İpekyolu Belediyesinden yetim ve öksüzlere iftar

DoubleTree By Hilton Van Oteli’nde düzenlenen iftar programına Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van Valisi İbrahim Taşyapan ve eşi Nesibe Taşyapan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, öksüz ve yetim aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Ramazanın en anlamlı sofralarından birinde buluştuklarını belirterek, “İçinde yaşadığımız dünyada zulümler, savaşlar, kazalar, hainlikler ve terör var. Bunları hep beraber yaşıyoruz. Bu olayların sonuçlarında parçalanan ailelerimiz nedeniyle öksüzlerimiz ve yetimlerimiz var. Çok şükür ki; hem kendi öksüz ve yetimlerimize hem de dünyanın dört bir yanındaki öksüz ve yetimlere sahip çıkıyoruz. Yüce Allah ülkemize, devletimize zeval vermesin. Bunu başaran dünyadaki belki de tek ülkeyiz. Burada, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletimize, hükümetimize, hayırsever vatandaşlarımıza, inancıyla yaşayıp sofrasını olmayanlarla paylaşma kültürüne sahip insanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

İftar sofrasının kurulmasına, öksüz ve yetimlerle buluşmalarına vesile olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e de teşekkür eden Vali Taşyapan, “Soframızı şenlendirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayı bereketiyle geldi. Ramazan, bildiğiniz üzere rahmettir, berekettir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Yetimleri, öksüzleri, olmayanları sevindirmektir. Kültürümüzde ve dinimizde öksüzün-yetimin yeri çok farklıdır. Kur’an-ı Kerim’de yüce Rabbimiz, yetimlerden ve onların haklarından çok önemli şekilde defaatle bahseder. Sevgili Peygamberimiz de yetimler yetimidir. Bu güzel sıfata, layık burada pek çok çocuğumuz var. İnşallah onları bir nebze olsun sevindirebilmişizdir. Bu da hepimize büyük mutluluk vermektedir” ifadelerini kullandı.

İftar davetine icabet eden vatandaşların Ramazanlarını kutlayan Vali İbrahim Taşyapan, Ramazanın ülkemize ve milletimize iyilik ve güzellikler getirmesini dileyerek, sağlık, sıhhat üzere hep birlikte bayram sevinci yaşamayı temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, “Çocukların yüzünü gülümsetmek, bizim en yüce görevlerimizden bir tanesi. Çocukluk, insan hayatında bir kere yaşanabilen bir evredir. Bu dönemde olabildiğince çocukluklarını yaşamaları için elimizden geleni biz büyükler olarak yapmalıyız. Hayatın gerçekleriyle daha erken karşılaşan çocuklarımıza daha fazla özen göstermeli ve sahip çıkmalıyız. Bu güzel iftar akşamında sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyor ve herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Müzik dinletisi ile devam eden program, öksüz ve yetim çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtılması ile sona erdi.