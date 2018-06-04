Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 11:23

İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına start verdi.

İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

04 Haziran 2018 11:23


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolların bakım onarım ve yenilenme projesi kapsamında toplamda 20 mahallede başlattığı asfaltlama çalışmalarında; yüksek kalitede, dayanıklı ve kullanışlı yollar yapmak için start verdiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çerçevede, sezonun ilk asfaltlama startı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından Vali Mithat Bey Mahallesi Yalım Erez Caddesi’nde verildi. Daha önce zemin iyileştirme ve kaldırım çalışmaları yapılmış olan yolun sıcak asfalt dökme çalışmalarının içinde bulunduğumuz haftada bitirilmesi hedefleniyor.


Sezon boyu sürecek çalışmalarla ilçe genelinde 100 kilometre asfalt dökümü yapılması planlanıyor” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç