İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolların bakım onarım ve yenilenme projesi kapsamında toplamda 20 mahallede başlattığı asfaltlama çalışmalarında; yüksek kalitede, dayanıklı ve kullanışlı yollar yapmak için start verdiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çerçevede, sezonun ilk asfaltlama startı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından Vali Mithat Bey Mahallesi Yalım Erez Caddesi’nde verildi. Daha önce zemin iyileştirme ve kaldırım çalışmaları yapılmış olan yolun sıcak asfalt dökme çalışmalarının içinde bulunduğumuz haftada bitirilmesi hedefleniyor.

Sezon boyu sürecek çalışmalarla ilçe genelinde 100 kilometre asfalt dökümü yapılması planlanıyor” denildi.