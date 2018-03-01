İpekyolu Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sokaklarda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda toplamda 13 noktada çökme sonucu bozulmuş kilit taşı yollar sökülerek yerine 105 metrekare yeni kilit taşı döşenerek yama yapıldı. Ayrıca olukların da döşendiği yollar kullanıma hazır hale getirildi.

Vatandaşın hayat standardını yükseltme ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturma hedefi çerçevesinde çalışan İpekyolu Belediyesi, bahar aylarıyla birlikte başlattığı hizmetlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.