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01 Mart 2018 10:55

İpekyolu Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kış aylarının ardından önceden tespitlerini yaptığı yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara müdahale ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması

01 Mart 2018 10:55


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sokaklarda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda toplamda 13 noktada çökme sonucu bozulmuş kilit taşı yollar sökülerek yerine 105 metrekare yeni kilit taşı döşenerek yama yapıldı. Ayrıca olukların da döşendiği yollar kullanıma hazır hale getirildi.


Vatandaşın hayat standardını yükseltme ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturma hedefi çerçevesinde çalışan İpekyolu Belediyesi, bahar aylarıyla birlikte başlattığı hizmetlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.




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