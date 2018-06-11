İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması

Gerek görsel estetik, gerekse temiz ve refah bir çevre için merkeze uzaklığı 53 kilometre olan Yukarı Gölalan Mahallesi’ne toplamda 5 bin metrekare kilit taşı döşendi. İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle yollarında ve mahallede bulunan Yukarı Gölalan İlk ve Ortaokulu bahçesine ise zemin iyileştirme çalışmalarının ardından kilit taşı döşedi.

Mahalle sakinleri, öğretmen ve öğrenciler, memnuniyetlerini belediye ekipleriyle paylaştılar.

İpekyolu Belediyesinin, özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlayıp, öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim almaları için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceği belirtildi.