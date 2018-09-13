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İpekyolu Belediyesi'nin gıda işletme denetimleri sürüyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin gıda işletme denetimleri sürüyor.

Van merkez İpekyolu Belediyesi'nin gıda işletme denetimleri sürüyor.


İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi, İpekyolu Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet sunmak düzenli olarak gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerin sonucunda denetim ekibimiz tarafından tarihi geçmiş 18 koli, 160 kilogram tavuk ürünü tespit edilmiş olup, imha edilmek üzere ürünlere el konulurken, satış yapan firmaya idari para ceza uyguladı. İpekyolu Belediyesi insan sağlığı ve gıda hijyenine yönelik denetim ve uyarıları aralıksız süreceği belirtildi.

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