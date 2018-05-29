İpekyolu Belediyesinin ‘kardeşlik sofrası’ mahallelerde

Esenler Mahallesi’nde Şehit İsmail Öztürkçü Anadolu Lisesi yanında kurulan kardeşlik sofrası, vatandaşlara Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşattı. Yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftarda; tasavvuf musikisi dinletisi, Hacivat-Karagöz gösterisi, pamuk şeker-balon dağıtımı, palyaço ve yüz boyama gibi her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlendi.

İftar yemeğine ev sahipliği yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Ramazan ayının manevi hazzının kurulan kardeşlik sofraları ile daha yoğun yaşandığını belirterek, “Kent merkezinde Büyükşehir Belediyemizle birlikte her gün 3 bin vatandaşımıza merkez iftar çadırımızda iftar yemeği veriyoruz. Bu süreçte mahallelerimizi de unutmadık. Mahalle iftarlarımızla ilçemizdeki hemşehrilerimizle bu manevi coşku ve hazzı yaşamaya devam edeceğiz” dedi.