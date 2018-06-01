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01 Haziran 2018 11:25

İpekyolu Belediyesinin ‘Kardeşlik Sofrası’na yoğun ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından mahallelerde kurulan ‘Kardeşlik Sofrası’ büyük ilgi görüyor.

İpekyolu Belediyesinin ‘Kardeşlik Sofrası’na yoğun ilgi

01 Haziran 2018 11:25


Dün akşam Bostaniçi TOKİ konutları bölgesinde kurulan ‘Kardeşlik Sofrası’na yaklaşık bin kişi katıldı. Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve ilçe protokolünün de katıldı iftarda bir konuşma yapan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Erek Dağı’nın eteklerinde kurulan kardeşlik sofrasında vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.


Milletvekili Burhan Kayatürk de, her yaştan vatandaşla paylaşılan iftar sofrasındaki bolluk, bereket ve coşkudan dolayı sevinçli olduğunu söyledi.


İftar yemeğinde; tasavvuf musikisi, pamuk şeker dağıtımı, palyaço ve yüz boyama, Hacivat-Karagöz gibi etkinlikleri vatandaşlara keyifli bir Ramazan gecesi yaşattı.




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