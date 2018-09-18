Van merkez İpekyolu Belediyesi'nin “kültür gezileri” 2018 yılının yaz aylarına damga vurdu.

İpekyolu Belediyesi'nin ücretsiz olarak yaz ayları için başlattığı “Kültür Gezileri” son grubun da gezisini tamamlamasıyla son buldu. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Toplamda 3 bin vatandaşımız bu hizmetimizden faydalanmış oldu. Kültür gezileri turlarının ilk parkurunda 18-25 yaş aralığında toplamda bin 500 vatandaşın Karadeniz Bölgesinin güzellikleri ile buluştu. 100'er kişilik gruplardan oluşan gezilerde katılımcılar üç gün boyunca; Ayder Yaylası, Hopa, Gelin Tülü Şelalesi, Uzun Göl, Çay Fabrikası, Ayasofya Cami ve Atatürk Köşkü gibi tarihi ve doğal güzelliklerle buluştu. Bu çerçevedeki turlardan; İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet eden kadın erkek vatandaşlarımız. Maya Kadın Yaşam Merkezi eğitmen ve kursiyerleri. Berivan Kültür ve Sanat Merkezi eğitmen ve kursiyerleri. Erçek Yaşam Merkezi eğitmen ve kursiyerleri. Engelsiz Yaşam Akademisi eğitmen, öğrenci ve velileri. SODES projesi kapsamında eğitim gören kursiyerler ile eğitmenleri. Yaz kursları kapsamında eğitim gören kursiyerlerimiz faydalandı. Belediyemizin düzenlemiş olduğu kültür gezilerinin bir diğer parkuru da Urfa-Mardin illerine gerçekleşti. Duyurularımız sonrasında yapılan başvurularla geziye katılan 25 yaş üstü kadın vatandaşlarımızdan oluşan toplamda bin 500 kişi üç gün boyunca; Balıklı Göl, Hazret-i Eyyüp Peygamber Sabır Makamı, Hazret-i İbrahim Peygamber Doğduğu Mağara, Urfa Tarihi Çarşı, Urfa Kalesi, Kasımiye Medresesi, Süryani Kilisesi, Eski Mardin, Mardin Ulu Cami, Midyat Sıla Konağı, Midyat Çarşısı, Batman Hasankeyf'in güzellikleriyle buluştu. İpekyolu Belediyesi alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de bölgemizin kalkınması için aynı kararlılıkla devam edecektir” denildi.