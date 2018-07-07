İpekyolu Belediyesinin yaz kurslarına yoğun ilgi

İpekyolu Belediyesince vatandaşın yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirmesi amacıyla başlatılan yaz kursları, yoğun katılımla devam ediyor. İlçenin 10 farklı merkezinde ve yaklaşık 2 bin kursiyerin katılımıyla devam eden kurslarda; resim, kum sanatı, seramik, ebru, keman, gitar, bağlama, piyano, çocuk korosu, işaret dili eğitimi, tenis, geri dönüşüm tasarımı, okuma-yazma kursu ve robotik kodlama gibi toplam 30 branşta eğitimler veriliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Berivan Kültür Merkezi’nde resim, kum sanatı, seramik, ebru sanatı, keman, gitar, bağlama, piyano, çocuk korosu, işaret dili eğitimi, tenis, geri dönüşüm tasarımı, okuma ve yazma kursu, robotik kodlama eğitimi branşlarında 350, Maya Kadın Yaşam Merkezi’nde trikotaj, el sanatları, kadın giysileri, dikiş-nakış, çocuk gelişimi branşlarında 100, Erçek Yaşam Merkezi’nde el sanatları, bilgisayar, çocuk gelişimi, bağlama, fitness, resim, tenis, futbol, basketbol, satranç, çok amaçlı atölye branşlarında 250, Bostaniçi Erek Mesleki Kız Teknik Lisesi’nde posta yardımcılığı, aşçılık, makyaj-makyöz, kuaförlük branşlarında 50, Bostaniçi Spor Salonu’nda basketbol, voleybol branşlarında 200, Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu’nda futbol branşında 300, TOOB İlkokulu, futbol branşında 250, Zaferler İlkokulu’nda basketbol, voleybol branşlarında 150, Merkez İmam Katip Lisesi’nde basketbol branşında 100, Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme branşında 250 kursiyer eğitim görüyor. Kursiyerler, yaz aylarını verimli geçirmenin yanı sıra, günlük hayatlarında da faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip oluyorlar” denildi.

Öte yandan, vatandaşın kültürel ve sosyal gelişimine katkı hedefiyle düzenlenen kursların yaz sonuna kadar devam edeceği belirtti.