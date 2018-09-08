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08 Eylül 2018 10:13

İpekyolu Belediyesi’nin YKS başarısı

Van merkez İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmeleri büyük başarılara imza attı.

İpekyolu Belediyesi’nin YKS başarısı

08 Eylül 2018 10:13


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sürekli Eğitim Merkezimizde toplamda 340 kişinin ücretsiz eğitim gördüğü ve tamamının kaynak kitapları İpekyolu Belediyesi tarafından karşılanan Sürekli Eğitim Merkezimizdeki kursiyerlerimizden 291 kişi YKS, 49 kişi ise KPSS programlarında eğitim gördü. İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi 2017 yılının Aralık ayında aktif olarak eğitim-öğretime başlamasına rağmen 6 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde ilk 10 bine 5 öğrenci kazandırarak büyük başarılara imza attı. Eğitim için gerekli tüm modern donanımlara sahip sürekli eğitim merkezimizde eğitim gören 291 kursiyerden 138’i üniversiteye yerleşerek; 3 tıp fakültesi, 2 hukuk, 2 psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 9 mühendislik, 18 ilahiyat, 17 fen-edebiyat, 8 eğitim ve 1 özel eğitim fakültesinin yanı sıra 78 öğrenci de 2 yıllık sağlık ve diğer fakültelerde eğitim-öğretim görme şansına sahip oldular. İpekyolu Belediyesi gelişen dünyada öğrencileri faydalı bireyler olarak yetiştirerek, modern eğitim ve öğretim metodlarını sistematik bir şekilde tatbik edip, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da daha çok mesafe katetmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildil




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