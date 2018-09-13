İpekyolu belediyesinin yol çalışmaları

Van merkez İpekyolu Belediyesi 2017 yılında başlattığı ve 180 kilometre gibi rekor bir rakamla taçlandırdığı yol hamlesine, 2018'de de devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 2017 yılında başlattığı ve 180 kilometre gibi rekor bir rakamla taçlandırdığı yol hamlesine, 2018'de de devam ediyor. Bu kapsamda 2018 yılı Mayıs ayında başlatılan yeni yol yapım ve asfaltlama çalışmalarında Vali Mithat Bey, Seyit Fehim Arvasi, Hacıbekir, Şerefiye, Esenler, Cevdet Paşa, Hafıziye, Karşıyaka, Şerefiye, Ali Paşa, Halilağa, Serhat, Bostaniçi, Buzhane, Selimbey, Yenimahalle, Bahçıvan, Hatuniye, Kevenli ve Yalı mahalleleri yeni yol ve asfaltlarına kavuştular. Şu ana kadar ilçe sınırlarımızda yapılan 90 km yeni yol ve asfaltlama çalışmalarının yılsonuna kadar 100 kilometre olarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Aralıksız süren çalışmalardan memnuniyetlerini bildiren vatandaşlarımız da, asfaltlama çalışmaları kadar yeni yol çalışmalarının da büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirttiler. Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltme ve daha yaşanılabilir ortamlar yaratma hedefimiz çerçevesinde, belediyemizin yol yapım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürecektir” denildi.