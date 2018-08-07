İpekyolu Çorap’a yoğun talep

2017 yılında İş-Gem’de kurulan İpekyolu Çorap, Doğu Anadolu bölgesinin çorap ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık bir yıl önce kurulan ve kısa bir sürede marka haline gelen İpekyolu Çorap, iç piyasanın yoğun talebiyle karşılaşıyor. Ürettikleri bay, bayan ve çocuk çoraplarını Doğu Anadolu Bölgesine verdiklerini ifade eden İpekyolu Çorap İşletme Sahibi İzzet Adanaş, “Van’da herhangi bir çorap imalatı olmadığı için İş-Gem yetkilileri ile görüştük. Bize destek oldular. Bizler de onların verdiği desteklerle burada çorap üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz çoraplar iç piyasaya yeterli gelmediği için ihraç edemiyoruz” dedi.

7 kişinin çalıştığı fabrikada bay, bayan ve çocuk yazlık ve kışlık çoraplarını ürettiklerini ifade eden Adanaş, “Şuanda yoğun bir taleple karşı karşıyayız. İşlerimiz iyi gidiyor. İnşallah ileriki süreçte fabrikamızı daha da büyütüp daha çok istihdam sağlayacağız. Amaç para kazanmak değil, daha çok kişiye iş olanağı sağlamaktır. Ben bu kapsamda bizlere destek olan İş-Gem yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş-Gem Müdürü Mahmut Gedik ise 2005 yılında kurulan merkezde her türlü imalat ve üretime yer vereleceği sözünü verdiklerini anımsatarak, “Biraz çıtamızı yükselterek Van’da ve bölgede olmayan işletmeleri kabul ediyoruz. Teknolojisi yüksek, ihracat odaklı imalat yapan girişimcilerimizi destekliyoruz. Bu işletmemiz de onlardan biri. Çorap imalatı ile bize müracaat ettiklerinde bölgede üretim olmadığı için kabul ettik. Kısa sürede işlerini büyüttüler ve marka olarak piyasaya girdiler. Şu anda Doğu Anadolu Bölgesine ürün veriyorlar. Fakat üretimleri şu anda satışlarına yetmiyor. Kapasite arttırmaları gerekiyor. Onun için farklı arayışlar içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede bu işletmemizi biraz daha geliştirip, ihracat odaklı çalışmalarını sağlayacağız. Hedefimiz 2019 yılında tamamen ihracata çalışan bir firma oluşturmaktır” şeklinde konuştu.