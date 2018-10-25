İpekyolu HEM 386 kişinin istihdamını sağladı

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan kurslar da start aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, yeni eğitim öğretim yılında mevcut kursların yanı sıra 9 yeni kursun açılacağını dile getirdi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında toplam bin 659 kursun açıldığını dile getiren Yavuzer, “Geçen yıl İpekyolu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 409 mesleki kurs, 712 genel kurs, 395 okuma-yazma kursu, 143 şubede üniversiteye hazırlık kursu (DYK) olmak üzere toplam bin 659 kurs açılmış ve bu kurslarda 51 bin 686 kursiyer eğitim görmüştür. Bu sayı birçok ilçemizin ve bazı illerimizin nüfusundan daha fazladır. Kurslarımıza olan bu rağbet, bizleri de haliyle mutlu etmiştir. Ben bu anlamda kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize ve ailelerine, bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye ve hafta içi hafta sonu gözetmeksizin çalışan İpekyolu HEM Müdürü Zafer Kayakeser ve personellerine teşekkür ediyorum” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında mevcut kurslara 9 yeni kursu da ilave ettiklerini ifade eden Yavuzer, “Bu yılda bu kurslarımızla birlikte mantar yetiştiriciliği, öğretmenlere yönelik zeka oyunları öğreticiliği, gassallık, okul öncesi çocuk gelişimi, avcılık, işaret dili, Arapça-Farsça, organik gıda yetiştiriciliği ve yabancılara yönelik Türkçe kursu açılacaktır. Hedefimiz herhangi bir sebeple okul dışı kalmış gençlerimize ve özellikle genç kızlarımıza ve velilerimize ulaşabilmektir. Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezimizin aracılığı ile her eve her kesime ulaşıyoruz. Bizlerde bu anlamda gençlerimizin yarım kalmış eğitimlerini tamamlamalarını, kendini geliştirmelerini ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamak için çeşitli alanlarda kurslar açmaktayız. Bu kurslar sayesinde 386 kişinin istihdamı sağlanırken, 672 kişiye ise farklı alanlarda kurs açma imkanı sağlanıldı” şeklinde konuştu.