İpekyolu HEM’de 885 kurs açıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu HEM Müdürü Zafer Kayakeser, 8 aylık sürede 885 kurs açtıklarını belirterek, bu kurslarda 18 bin 211 kişinin eğitim aldığını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi ile yapılan planlama ile Ramazan Bayramından sonra kursların devam edeceğini ifade eden Kayakeser, kurslara başvuran kursiyer sayısında da her yıl artış yaşandığını dile getirdi. Halkın talebi doğrultusunda bölge şartlarına uygun kursların da açılacağını dile getiren Kayakeser, “Önümüzdeki dönem seracılık, organik tarım, biçer-döver bakım ve onarımı, buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği, tüketici hakları eğitimi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi, adli kalem işleri, ev ve kurum temizliği, sürü yönetim elemanı ve toprak işleme gibi kursları açmayı hedefliyoruz” dedi.

HEM olarak yaygın eğitime de önem verdiklerini vurgulayan Kayakeser, “Şu an itibari ile 7 bin 684’ü açık öğretim lise ve 19 bin 697 açık ortaokul olmak üzere 27 bin 381 yaygın eğitim öğrencimiz bulunmaktadır. 8 aylık sürede 45 bin 592 kişiye ulaşılmış ve bu vatandaşlarımız devletin olanaklarından yararlandırılmıştır. Ayrıca kurslarımızda 231 usta öğreticiye istihdam sağlanmıştır. Amacımız, topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Bunun için de HEM olarak büyük gayret göstermekteyiz” şeklinde konuştu.

Kayakeser, son olarak Van ve ilçelerinde kamu kurumları ve STK’ların talepleri doğrultusunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü mevzuatı çerçevesinde talep edilen tüm kursları açtıklarını sözlerine ekledi.