İpekyolu ilçesi parklarla yeşilleniyor

İpekyolu Belediyesi, ilçenin yeşillendirilmesi noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil alan oluşturma adına Halilağa Mahallesi’nde yapılacak olan parkın temel atma töreninde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yeşil alanlara çok ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, bu kapsamda adımlar atıldığını söyledi. Yaklaşık bir ay önce yapım çalışmaları başlatılan Şehit Polis Ahmet Can Parkı’nın tamamlandığını ve 24 Eylül’de açılışını yapacaklarını dile getiren Öztürk, parkta her kesime yönelik alanların oluşturulduğunu söyledi. Halilağa Mahallesi’nde yapımına başlanılan parkın içerisinde çocukların, gençlerin ve ailelerin güzel vakit geçirebileceği alanların oluşturulacağını belirten Kaymakam Öztürk, “Parkın içerisinde yine kafe bulunacak ve Halilağa Mahalle Muhtarı artık burada hizmet verecektir” dedi.

Yeşil alan oluşturma adına çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekleyen Öztürk, şunları söyledi:

“Selimbey Mahallesi’nde yine bir park çalışmamız olacak. 16 çocuk parkını mahallelerimizdeki okul bahçelerine kurduk ve 12 çocuk parkının da ihalesi yapıldı ve bunları da 15 gün içerisinde anaokulu bahçelerine kazandırmış olacağız. Yine Van’ın merkezinde olan ve TOKİ’ye ait bir alan Sayın Valimizin katkıları ile ilimize kazandırılmış oldu. Ben bu anlamda Van ve İpekyolu halkı adına Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Yine Zaferler İlköğretim Okulu yanında TOKİ’ye ait 3 dönümlük bir yer vardı. Biz bununla ilgili çalışmalar yaparak TOKİ yetkilileri ile görüştük ve bunun neticesinde burayı 3 milyon TL’ye satın alarak ilçemize kazandırdık. 2018 yılında tamamlanacak olan bu parkın da ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine eski YYÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerindeki 8 dönümlük alanın tahsisini yaptık ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüştük ve oranın kent parkı olması noktasında desteğini aldık. Şu anda uygulama projesi bitti. İnşallah kış gelmeden buranın temelini atacağız ve 2018 yılında burayı da ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. İçerisinde semt sahaları, down sendromluları tarafından işlenen kafe, engelliler, kadınlar ve yaşlılar tarafından yapılan ürünlerin satılabileceği reyonlar ve yeşil alanların olduğu bu park ile kentin rahat nefes alabileceğini umuyorum. Ben bu parkın oluşturulması noktasında bize destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından butona basarak temel atma törenini gerçekleştiren protokol, daha sonra Engelsiz Yaşam Akademisini gezerek, engellilerle bir araya geldiler.