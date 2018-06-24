İpekyolu ilçesinde kaçak avlanmış 200 kilo sazan ele geçirildi

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından avlanması yasak olan inci kefali ve sazan balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van-Özalp yolu üzerinde yapılan yol kontrol denetimlerde 4 çuvala konulmuş 200 kilogram sazan balığına el konularak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yapan 1 şahıs hakkında bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında sazan balığı avcılığının yasak olduğunu bildirdi. Av yasaklarının amacının balık stoklarının yok olmasını önlemek olduğunu belirten Görentaş, göl, gölet ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman ve tür yasaklarına azami ölçüde uymaları söyledi. Avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz ettiği belirten Görentaş, avcıların ve vatandaşların kurallara riayet etmesi istedi.