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İpekyolu ilçesinde toprağa gömülü 2 adet tüp bulundu

Van’ın İpekyolu ilçesi kırsalına güvenlik korucusu timi tarafından toprağa gömülü vaziyette 2 adet tüp, 1 adet akü ve mermi bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesi kırsalına güvenlik korucusu timi tarafından toprağa gömülü vaziyette 2 adet tüp, 1 adet akü ve mermi bulundu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik korucusu timi, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette tüp ve bazı malzemenin tespit edilmesi üzerine icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet tüp, 1 adet motosiklet aküsü, 2 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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