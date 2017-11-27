İpekyolu ilk kez ‘Z Kütüphane’ ile tanıştı

İpekyolu Belediyesi tarafından teknoloji, donanım ve kaynak olarak zenginleştirilen Z Kütüphanesi’nin ilkini Mimar Sinan İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Okuldaki açılışa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tamamlanan Z Kütüphanenin açılışına katılan Belediye Başkan Vekili Öztürk, okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Açılış öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak planladıkları kütüphane açılışını, kar yağışı nedeniyle ertelediklerini söyledi. Öztürk, “Biz aslında zenginleştirilmiş kütüphaneyi Öğretmenler Günü hediyesi olarak 24 Kasım’a denk getirmiştik. Ancak bugüne kısmetmiş. Ben buradan Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Şehit olan, görevleri başında vefat eden, depremden dolayı şehit olan öğretmenlerimiz var. Ben buradan onlara rahmet diliyorum” dedi.

“9 okulumuzda Z Kütüphanesi çalışmamız var”

Z Kütüphane projesinin 3 aylık bir proje olduğunu ifade eden Öztürk, “Bugün Z Kütüphanesi açılışının ilkini gerçekleştiriyoruz. 9 okulumuzda Z Kütüphanesi çalışmamız var. Bu çalışmalar aralık ayı sonunda bitmiş olacak. İpekyolu Belediyesi olarak okullara, eğitime katkımız devam edecek. Biz neticede kaymakamız, ama elimizde imkan olduğu sürece eğitime destek vereceğiz. Biz belediyenin imkanlarını eğitim için seferber ediyoruz. Eğitim bizim önceliğimiz. Çocukların eğitilmesi, topluma kazandırılması, iyi bir nesil ortaya çıkması bizim önceliğimiz olduğu için, belediyenin imkan ve fırsatlarını okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

İpekyolu Belediyesi olarak eğitime büyük katkı sağladıklarına dikkat çeken Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kısa bir sürede 30 okulumuzun bahçesinde çocuk parkı yaptık. Merkezden 60 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerin okullarının bahçesinde İpekyolu Belediyesinin parklarını görebilirsiniz. Merkezde de yine 14 anaokulumuzun bahçesinde çocuk parkları yaptık. Yaz dönemi boyunca 20’ye yakın okulumuzun bahçesinde asfalt çalışması yaptık. Mahallelerimizde kilit taşı çalışması yaptık. Yine devam eden semt sahası çalışmamız var. Okul bahçeleri çocuklarımızın, gençlerimizin kullandığı mekanlar ve korunaklı mekanlardır. Bu yüzden 15 okulumuza semt sahası kazandıracağız. Bizim için okumak, ilim edinmek, bilgiye ulaşmak, kitapla kendimizi geliştirmek, ülkemizin ve toplumumuzun hak ettiği yerde olması için belediye ve kaymakamlık olarak çabalamaya devam edeceğiz.”

Açılış programı, kurdele kesiminin ardından sona erdi.