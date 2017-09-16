İpekyolu okulları eğitim öğretime hazırlanıyor

İpekyolu Belediyesi eğitim öğretim dönemi öncesinde okulların bakım ve onarımının yanında yol asfaltlama çalışmalarını da hızlandırdı. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, Fen İşleri Müdürlüğünce Yeni Mahalle Kerim Tuncer İlk ve Ortaokulunun zemininin tamamen sökülmesinin ardından temel altyapı, bordür ve oluk sınırlandırılması yapılarak, asfalt dökümünün gerçekleştirildiğini belirttiler. Bu çalışmaların ardından Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, okulun temizlik, boyama, yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirerek eğitim öğretim yılına hazır hale getirdiklerini ifade eden yetkililer, “Vali Mithat Bey Mahallesi’ndeki Hacı Ali Akın İlk ve Ortaokulunda zemin iyileştirme, bordür sınırlandırması ve yeşillendirme, Selimbey Mahallesi’ndeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulunda eski asfaltın tamamı kaldırılarak temel malzemesi kaplanması, kaldırım yapılması, asfalt dökümü ile Hatuniye Mahallesi’ndeki Tuşba İlk ve Ortaokulunda asfalt dökümü ve yeşillendirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, ilçe merkezi ve kırsalında 10’ar olmak üzere toplam 20 okul bahçesinin asfaltlama çalışmaları da kasım ayı sonuna kadar tamamlanacaktır” ifadelerini kullandılar.