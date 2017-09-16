Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 10:46

İpekyolu okulları eğitim öğretime hazırlanıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesinde okulların bakım, onarım ve yol asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı.

İpekyolu okulları eğitim öğretime hazırlanıyor

16 Eylül 2017 10:46


İpekyolu Belediyesi eğitim öğretim dönemi öncesinde okulların bakım ve onarımının yanında yol asfaltlama çalışmalarını da hızlandırdı. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, Fen İşleri Müdürlüğünce Yeni Mahalle Kerim Tuncer İlk ve Ortaokulunun zemininin tamamen sökülmesinin ardından temel altyapı, bordür ve oluk sınırlandırılması yapılarak, asfalt dökümünün gerçekleştirildiğini belirttiler. Bu çalışmaların ardından Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, okulun temizlik, boyama, yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirerek eğitim öğretim yılına hazır hale getirdiklerini ifade eden yetkililer, “Vali Mithat Bey Mahallesi’ndeki Hacı Ali Akın İlk ve Ortaokulunda zemin iyileştirme, bordür sınırlandırması ve yeşillendirme, Selimbey Mahallesi’ndeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulunda eski asfaltın tamamı kaldırılarak temel malzemesi kaplanması, kaldırım yapılması, asfalt dökümü ile Hatuniye Mahallesi’ndeki Tuşba İlk ve Ortaokulunda asfalt dökümü ve yeşillendirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, ilçe merkezi ve kırsalında 10’ar olmak üzere toplam 20 okul bahçesinin asfaltlama çalışmaları da kasım ayı sonuna kadar tamamlanacaktır” ifadelerini kullandılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç