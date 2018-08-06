İpekyolu ve Çaldıran’da 8 bin 571 kaçak sigara ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu 8 bin 571 kaçak sigara ele geçirildi

İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, yol kontrol uygulama noktasına gelen şüpheli minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada minibüsün tavan kısmında zulalanmış vaziyette 3 bin 231 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan Çaldıran ilçesinde devam eden faaliyetler sonucunda 5 bin 340 paket olmak üzere toplamda 8 bin 571 paket kaçak sigara ele geçirildi. Her iki olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.