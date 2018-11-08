İpekyolu'da 340 kilogram şoklu tavuk imha edildi

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşa kaliteli ve sağlıklı hizmet sunmak için İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimleri tarafından düzenli olarak gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan denetimler sonucunda ekiplerimiz tarafından 340 kilogram son tüketim tarihi geçmiş şoklu tavuk ürünü satışı yapıldığı tespit edildi. Son kullanım tarihi geçen şoklu tavuk ürünlerine el koyularak belediyemizin çöp alanında imha edilmiştir. Satış yapan firmaya da idari para ceza uygulanmıştır. Belediyemizin insan sağlığı ve gıda hijyenine yönelik denetim ve uyarıları aralıksız sürecektir” denildi.