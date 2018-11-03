İpekyolu'na yeni park

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan Fevzi Levendoğlu Parkı, törenle hizmete açıldı.

Şereffiye Mahallesi'nde 2 bin 611 metrekare alan üzerinde inşa edilen parkın açılışında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, vatandaşlara en güzel hizmeti sunabilmek adına iki yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, bu çalışmaların artık meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. 2018 yılı içerisinde 300 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptıklarını dile getiren Öztürk, “Van'ın her sokağını asfaltladık. 2014, 2015 ve 2016 yılında yapılan asfalt miktarı 100 kilometre iken biz iki yılda 300 kilometre asfalt yaptık. Yine 50 mahallemizde 600 bin metre kare kilit taşı döşedik. Bunu tüm mahallelerimizde görebilirsiniz. Yaklaşık bin engelliye hizmet verilen Engelsiz Yaşam Akademisi ile de tüm Türkiye'ye örnek olduk. Yaşam merkezlerimiz ile dezavantajlı gruplarımıza yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Yeşil alan konusunda da önemli çalışmalar yaptık. İki yılda birçok parkı hizmete sunduk" dedi.

Bütçenin yüzde 60'ını yatırımlara harcadıklarını dile getiren Öztürk, "Millete ait olan kaynağı millete harcadık. Dolayısıyla bu yatırımlar böyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise İpekyolu Belediyesi tarafından birçok önemli projenin kısa sürede hayata geçirildiğini belirterek, belediyelerin asıl görevlerinin halkı için hizmet üretmek olduğunu söyledi. Konuşmalarında 2019 yılında yapılacak olan seçimlere de değinen Gülaçar, "Allah'ın izniyle 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi ile beraber ilçe belediyelerini kazanarak kaldığımızdan yerden şu güzel hizmetleri devam ettireceğiz. Bu noktada halkımızın desteğini bekliyoruz. İpekyolu Belediyesi'ne de yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam eden program, parkın gezilmesi ve ikramlarla sona erdi.

İçerisinde süs havuzları, dekoratif yer döşemeleri, düş evi, çocuk oyun alanları, dış mekan spor aletleri ve dinlenme alanlarının yer aldığı parkın açılışına Vali Yardımcısı Sinan Aslan, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.