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İpekyolu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı kırsal mahallelerde hediyelerle başladı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının hemen ardından ilk ziyaretini kırsal mahallelerimizden Kıratlı’ya gerçekleştirdi.

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının hemen ardından ilk ziyaretini kırsal mahallelerimizden Kıratlı'ya gerçekleştirdi.


Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, birim müdürleri ile birlikte Kıratlı Mahallesi'nde bulunan Selahattin Ülkümen İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek, buradaki öğrencilere çift gözlü kalemlik, kalemtıraş, silgi, makas, yapıştırıcı, 12'li pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, çizgili defter, kareli defter, resim defteri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çantaları hediye etti. Ayrıca ana sınıfındaki öğrencilere de yaş gruplarına uygun hediyeler veren Kaymakam Öztürk, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yıllarını tebrik ederek, başarılar diledi.


Okul ziyaretinden sonra birim müdürleri ile Kıratlı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, ziyaretinden büyük memnuniyet duyan mahalle halkıyla da sohbet ederek, ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı ve çözümleri için ilgili birimlere talimat verdi.


İpekyolu Belediyesi, yıllardır ihmal edilen kırsal mahallelerimizin alt ve üst yapı hizmetlerine verdiği önemin yanı sıra okullarımıza ve öğrencilerimize de gerekli her türlü desteği devam ettirecektir.

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