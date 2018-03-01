İpekyolu’nda “Aile İçi İletişim” semineri

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan ve Berivan Kültür-Sanat Merkezinde düzenlenen seminerlerin dokuzuncusunun Psikolog Hamza Demirkan tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yoğun ilgi gören seminerde; ‘iletişim nedir, anne -baba-çocuk üçgeninde iletişimi belirleyen önemli unsurlar nelerdir, anne babanın çocuk yetiştirme biçimini belirleyen tutumlar, anne babadan örnek alınan değerler’ gibi konulara yer verildi” denildi.