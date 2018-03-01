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01 Mart 2018 12:39

İpekyolu’nda “Aile İçi İletişim” semineri

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesillerin ve bireylerin yetiştirilmesi amacıyla “Aile İçi İletişim” konulu bir seminer düzenledi.

İpekyolu’nda “Aile İçi İletişim” semineri

01 Mart 2018 12:39


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan ve Berivan Kültür-Sanat Merkezinde düzenlenen seminerlerin dokuzuncusunun Psikolog Hamza Demirkan tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yoğun ilgi gören seminerde; ‘iletişim nedir, anne -baba-çocuk üçgeninde iletişimi belirleyen önemli unsurlar nelerdir, anne babanın çocuk yetiştirme biçimini belirleyen tutumlar, anne babadan örnek alınan değerler’ gibi konulara yer verildi” denildi.




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