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İpekyolu'nda “Binbir Gece Masalları” oyunu sahnelendi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri’ kapsamında Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından “Binbir Gece Masalları” oyunu sahnelendi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri' kapsamında Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından “Binbir Gece Masalları” oyunu sahnelendi.


Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yıllarca başarılı işlere imza atan Çiğdem Tunç'un kendi tiyatrosunu kurarak sahneye koyduğu oyunu, Van Devlet Tiyatrosu salonunda 2 seans halinde sahnelendi. Eray Yasin Işık'ın yazdığı, Çiğdem Tunç'un yönettiği oyunda Çiğdem Tunç, Ergün Demir, Sema Aras, Deniz Salman ve Alper Çorumluoğlu, Soykan Kişioğlu, Ezgi Küçük, Tunahan Çilingir, Gülben Başer, Gökmen Göçbeyli, Derya Yıldız, Savaş Özkartal ve Balca Aydoğdu'nun rol aldığı ve “Simbad”, “Alaaddin ve Sihirli Lambası”, “Balıkçı ve İfrit”, “Ali Baba ve Kırk Haramiler” gibi yıllardır anonim olarak dillendirilen en tanınmış masallardan bir kolaj içeren oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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