İpekyolu'nda “Doğa ile Empati” etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Doğa ile Empati' etkinliği düzenlendi.

İpekyolu Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek, çocuk ve gençlerde doğayı ve çevreyi koruma bilincini geliştirmek amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının da katkılarıyla bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen “Doğa ile Empati” etkinliğine Berivan Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri ile üniversite bünyesindeki ‘Empati Psikolojik Danışma Topluluğu' üyeleri ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte katılımcılar İskele sahili ve çevresindeki geniş bir alanda temizlik yaparak, çevre ve doğa koruma bilinci için farkındalık oluşturdular.

Katılımcılar, günün yorgunluğunu ise etkinlik sonrasında kendileri için İpekyolu Belediyesince kurulan Gök Bilimciler Çadırı ve şişme oyun parkında attılar.