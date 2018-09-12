İpekyolu'nda “Geleceği kodlayan 65 Vanlı” projesi hayata geçiriliyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi'nin, Türkiye Bilişim Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı paydaşlığındaki "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi hayata geçiyor.

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Projede 9-14 yaş arası 45 çocuk ile 18-24 yaş arası 20 genç, iki farklı grup olacak şekilde eğitim görecekler. Proje kapsamında; katılımcılara özgün haliyle ilham vermek, rol model olmak, bilimsel merakı öldürmemek ve heyecanlandırmak amaçlanarak ülkemizde çocukların ve gençlerin yeni nesil teknolojilere adaptasyonu, işsizliğe çözüm ve dijital ekonomiye de model oluşturması hedefleniyor. 8 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olan proje 10 ay sürecek ve eğitimlerden katılımcılar ücretsiz olarak faydalanacak. Proje çerçevesinde; Dijital İpekyolu kodlama atölyesi oluşturulması. 120 gence temel bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi. 20 gence ileri düzey bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi. 160 çocuğa temel bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi. 45 öğrenciye İleri düzey bilişim eğitimi verilmesi. 65 girişimci kurum veya esnafa eğitim ve konularla ilgili proje yapılması. 65 Vanlı gruplar halinde özel projeler geliştirilmesi. Kodlama konferansı ve festival organize edilmesi. 16 Vanlı çocuk ve gencin Ankara ve İstanbul teknoloji gezi ve mentörlük çalışmaları. Online kodlama öğrenme platformunun geliştirilmesi hedeflenmiştir. Eğitim faaliyetlerine katılım ücretsiz olup, katılımcılar başvuranlar arasından seçilecektir. İpekyolu Belediyesi'ne bizzat yapılacak son başvuru ve kurs tarihleri; 9-14 yaş grubu son başvuru 5 Ekim 2018 olup kurs başlama 15 Ekim 2018, 18-24 yaş grubu son başvuru 28 Eylül 2018, kurs başlama tarihi 8 Ekim 2018'dir. Ayrıntılı bilgi ve ulaşım için: 444 71 60 ve http://www.gelecegikodlayan65vanli.com” denildi.