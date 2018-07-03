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03 Temmuz 2018 13:41

İpekyolu’nda ‘Gençlik’ çalıştayı

Van Gençlik Çalıştayının 5.

İpekyolu’nda ‘Gençlik’ çalıştayı

03 Temmuz 2018 13:41

Toplantısı, İpekyolu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “YYÜ Danışma Kurulu kararı neticesinde oluşturulan ve sekreteryası Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen tertip komisyonu, Prof. Dr. Hasan Çiçek’in başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Van Gençlik Çalıştayı; oluşturduğu 6 alt komisyonla "Gençlik Sorunları ve Çözüm Önerileri" üzerine derinlemesine bir çalışma yapmaktadır. Eğitim, aile, din, ahlak, kültür, spor, gönüllülük, istihdam, göç ve bağımlılık üzerine rapor çalışmaları yürütülmektedir. Üniversite, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşlardan birçok temsilcinin yer aldığı çalıştay, ekim ayı sonunda büyük bir zirve ile nihayete ulaşacak” denildi.




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