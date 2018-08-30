İpekyolu’nda hasat dönemi

İpekyolu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin üretimine destek amaçlı tohum, fide ve fidan desteği sağladı. Çiftçilerin makine ve ekipman ihtiyacını da karşılayan belediye ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından daha önce kırsal mahallelerdeki çiftçilere dağıtılan 600 dekar silajlık mısır, 600 dekar nohut, 60 dekar sarımsak, 60 dekar kuru fasulye, kişniş, rezene, reyhan ve kinoa tohumundan hasat alımına başladı. Belediye yetkilileri tarafından ilk olarak Aşağı Gölalan Mahallesi’nde bulunan kuru fasulye tarlasının hasadının yapıldı ifade edilirken, ilerleyen günlerde diğer kırsal mahalle ve tarlalarda da hasat alımına başlanılacağı belirtildi. Yetkililer, bu anlamda belediyenin yaklaşık 300 çiftçiyi kapsayan destek programıyla çiftçilere, il ve ilçe tarımına ve dolayısıyla ekonomiye tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edeceğini söylediler.