İpekyolu’nda ‘Kardeşlik’ sofrası

İpekyolu Belediyesi tarafından Kevenli TOKİ konutları bölgesinde kurulan ‘Kardeşlik Sofrası’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftarda bir konuşma yapan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, mahalle halkıyla bir araya gelmek için iftar çadırları kurduklarını belirtti. Van merkezde 5 bin kişiye verdikleri iftar yemeği dışında, mahallelerde de kardeşlik sofraları kurduklarını ifade eden Öztürk, “Bu Ramazan ayında hep birlikte huzur içerisinde, manevi bir atmosferde bir iftarı daha açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Ramazan ayında tutuğunuz oruçları kabul etsin. Sizlerle bir araya gelebilmek için mahalle mahalle iftar çadırları kurduk. Kardeşlik sofralarıyla gönülden gönülle bir köprü kurmak için sizlerle bir araya gelerek, aynı masada yemeğimizi paylaştık. İpekyolu Belediyesi olarak Van merkezde günde 5 bin kişiye vermiş olduğumuz iftar yemeğinin ardından, sizlerle bir araya gelmek için mahalleleri geziyoruz ve aynı masayı paylaşıyoruz” dedi.

İftar yemeği sonrasında tasavvuf musikisi, pamuk şeker dağıtımı, palyaço ve yüz boyama, Hacivat-Karagöz gibi etkinlikler yapıldı.