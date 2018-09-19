İpekyolu'nda kilit taşı hamleleri rekor rakamlara imza atıyor

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz uzaklık-yakınlık gözetmeden sunduğu hizmetleri ile merkezde 20, kırsalda 30 mahalleye kilit taşı uygulayarak toplamda 50 mahallemizi yeni kilit taşı yollarına kavuşturdu. Aralıksız sürdürülen çalışmalarda 2017 yılında 264 bin metrekare kilit taşı, 64 metre bordür, 50 bin metre oluk taşı uyguladığı yollarımıza, 2018 yılında da 300 bin metrekare kilit taşı, 150 kilometre bordür ve 150 kilometre oluk taşı çalışmaları eklenmiştir. Belediyemiz 2 yıl içerisinde toplamda 564 metre kilit taşı, 214 kilometre bordür, 200 kilometre oluk taşı döşeme işlemleriyle rekor bir sayıya imza atmıştır. Hizmette sınır tanımayan İpekyolu Belediyesi, mahalle yollarımız dışında 17 okulumuzun bahçesine de kilit taşı döşeyerek ekim ayının sonlarına kadar çalışmalarına devam edecektir” denildi.